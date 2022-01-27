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Монастирський про розстріл в Дніпрі: спецкомісія вивчить обставини, можливі кадрові висновки

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 10:18
Монастирський про розстріл в Дніпрі: спецкомісія вивчить обставини, можливі кадрові висновки Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МВС Денис Монастирський відреагував на розстріл військовослужбовців в Дніпрі 27 січня. Він заявив, що буде створена спеціальна комісія для вивчення обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.

Зокрема, за його словами, будуть вивчатися обставини проходження Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег", - повідомив голова МВС.

Як зазначив Монастирський, після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки, "в тому числі кадрові".

Що сталось

На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, нацгвардієць, який розстріляв людей у Дніпрі, затриманий.

Зазначимо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через розстріл військовослужбовців у Дніпрі.

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