Монастирський про розстріл в Дніпрі: спецкомісія вивчить обставини, можливі кадрові висновки

Голова МВС Денис Монастирський відреагував на розстріл військовослужбовців в Дніпрі 27 січня . Він заявив, що буде створена спеціальна комісія для вивчення обставин.

Зокрема, за його словами, будуть вивчатися обставини проходження Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег", - повідомив голова МВС.

Як зазначив Монастирський, після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки, "в тому числі кадрові".

Що сталось

На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.