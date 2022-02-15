Монастырский о нападении на журналистов в Днепре: все причастные установлены
Правоохранители установили всех, кто причастен к нападению на съемочную группу "Украинской правды" в аэропорту Днепра. Они будут привлечены к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
"Охранники одного из пользователей одного из частных самолетов, угрожая ножом, заставили журналиста стереть записи с его мобильного телефона по требованию хозяина", - сказал Монастырский.
Глава МВД напомнил, что по факту нападения на съемочную группу УП следователями начато два уголовных производства. Они возбуждены по статьям: препятствование деятельности журналистов и угроза и насилие в отношении журналиста.
"Все причастные лица уже установлены и будут привлечены к ответственности", - добавил глава ведомства.
Напомним, нападение на журналистов издания "Украинская правда" произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре.
Отметим, инцидент с нападением на журналистов УП под контроль взяла генпрокурор Ирина Венедиктова.