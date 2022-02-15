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Монастирський про напад на журналістів у Дніпрі: всі причетні встановлені

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 16:01
Монастирський про напад на журналістів у Дніпрі: всі причетні встановлені Фото: глава МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці встановили всіх, хто причетний до нападу на знімальну групу "Української правди" в аеропорту Дніпра. Вони будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

"Охоронці одного з користувачів одного з приватних літаків, погрожуючи ножем, змусили журналіста стерти записи з його мобільного телефону на вимогу господаря", - сказав Монастирський.

Глава МВС нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу УП слідчими розпочато два кримінальні провадження. Вони порушені за статтями: перешкоджання діяльності журналістів і погроза і насильство щодо журналіста.

"Всі причетні особи вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності", - додав глава відомства.

Нагадавши, напад на журналістів видання "Українська правда" сталося 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі.

Зазначимо, інцидент з нападом на журналістів УП під контроль взяла генпрокурор Ірина Венедиктова.

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Міністерство внутрішніх справ України Дніпро Денис Монастирський
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