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Венедиктова об инциденте в аэропорту Днепра: прокурор области доложит о ходе следствия завтра

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Днепр, Воскресенье 13 февраля 2022 22:54
Венедиктова об инциденте в аэропорту Днепра: прокурор области доложит о ходе следствия завтра Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под контроль инцидент с нападением на журналистов "Украинской правды" в аэропорту Днепра. Прокурор области завтра доложит о ходе следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор дала поручение прокурорам "немедленно подключиться в работу".

"Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий. Реакция будет адекватной. Дело на контроле... Выучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - сообщила она.

Напомним, 13 февраля на территории аэропорта в Днепре произошел конфликт межу группой лиц и журналистами издания "Украинская правда". По данному факту начаты два уголовных производства.

О нападении на съемочную группу "УП" в Днепре в своем Facbook сообщил журналист издания Михаил Ткач.

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