Монако зауважили щодо недостатнього нагляду за "брудними" грошима, - Moneyval

Як зазначається у доповіді Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval), існує необхідність значних поліпшень у Монако у сфері прозорості юридичних осіб та розслідування і судового переслідування через фінансування тероризму.

За даними комісії, Монако досягло значного прогресу у виявленні ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, але потребує подальших дій у певних секторах.

"Владі надійшла лише обмежена кількість повідомлень про підозрілі операції в сфері азартних ігор і торгівлі ювелірними виробами", - наголошується у звіті.

Крім того, експерти висловили стурбованість з приводу невеликої кількості судових рішень, винесених у зв'язку зі справами про відмивання грошей, та кількості вжитих заходів щодо арешту. Вони наголосили, що князівству слід покращити свою систему нагляду, оскільки ефективність юридичних санкцій проти відмивання грошей обмежена, вони запроваджуються із запізненням, не є стримуючими та непропорційні виявленим збиткам.

Монако також має діяти ефективніше в рамках міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оскільки кожен другий запит щодо проведення розслідувань у країні відхиляється владою.

Moneyval нагадав, що після саміту G20 у Лондоні в 2009 році Монако взяло на себе зобов'язання щодо забезпечення фінансової прозорості, і в 2016 році князівство уклало угоди про податкову співпрацю з більш ніж 60 країнами світу. Проте спеціалізація Монако на ігровому бізнесі, як і раніше, створює у злочинному світі спокуси відмивання грошей у цій невеликій європейській державі.