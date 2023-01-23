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Монако поставили на вид за недостаточный надзор за "грязными" деньгами, - Moneyval

Фото: отмывание "грязных" денег может помешать Монако (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и увеличить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укрепить систему наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moneyval.

Как отмечается в докладе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval), существует необходимость значительных улучшений в Монако в сфере прозрачности юридических лиц и расследования и судебного преследования из-за финансирования терроризма.

По данным комиссии, Монако достигло значительного прогресса в выявлении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но нуждается в дальнейших действиях в определенных секторах.

"Властям поступило лишь ограниченное число сообщений о подозрительных операциях в сфере азартных игр и торговле ювелирными изделиями", - отмечается в отчете.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность по поводу небольшого количества судебных решений, вынесенных в связи с делами об отмывании денег, и количества принятых мер по аресту. Они подчеркнули, что княжеству следует улучшить свою систему надзора, поскольку эффективность юридических санкций против отмывания денег ограничена, они вводятся с опозданием, не являются сдерживающими и непропорциональны выявленным убыткам.

Монако также должно действовать более эффективно в рамках международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку каждый второй запрос о проведении расследований в стране отклоняется властями.

Moneyval напомнил, что после саммита G20 в Лондоне в 2009 году Монако взяло на себя обязательство по обеспечению финансовой прозрачности, и в 2016 году княжество заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем 60 странами мира. Однако специализация Монако на игровом бизнесе по-прежнему создает в преступном мире соблазны отмывания денег в этом небольшом европейском государстве.

Еще летом 2022 года РБК-Украина сообщало, что ряд политиков выехали из Украины в Монако во время войны.

Позже, осенью, мы писали, что Приватбанк уволил заместителя председателя правления банка из так называемого "батальона Монако".

Отметим, что в августе "Украинская правда" обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, выехавших из страны во время войны. Военнообязанные "беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали "батальон Монако".

17 августа сотрудники ГБР начали расследование, а 19 августа обнародовали список подозреваемых, среди которых более 80 человек.

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МонакоКонфискация имущества