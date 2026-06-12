МОН змінює правила для шкіл: вибір професії почнеться вже з 10 класу

В Україні затвердили типову освітню програму профільної середньої освіти фахового спрямування, яка запроваджує нову модель навчання у старшій школі з можливістю вибору професійного профілю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МОН.

Нова модель старшої школи

З 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між академічним та професійним напрямом навчання.

Професійний трек передбачає поєднання здобуття повної загальної середньої освіти та опанування практичних навичок за обраною сферою.

Профілі навчання

Учням буде доступно 10 напрямів:

аграрний;

будівельний;

транспортно-логістичний;

інженерно-технологічний;

медичний;

IT;

бізнес та адміністрування;

освітньо-гуманітарне;

сфера гостинності;

послуги краси та дизайну.

Організація навчального процесу

Навчання триватиме три роки і становитиме 180 кредитів ЄКТС. Програма передбачає поступове посилення профільної підготовки: у перший рік - адаптаційний етап, далі - поглиблене вивчення предметів і практичних навичок.

Понад третину програми буде присвячено профільним дисциплінам, а понад 11% - предметам за вибором учнів.

Профілі та акценти

Зміст навчання залежатиме від обраного напряму. В IT посилюється блок математики та цифрових технологій, у медичному профілі - біологія та хімія, у бізнес-напрямку - математика та іноземні мови.

Загальноосвітні предмети вивчатимуться в прикладному контексті, пов'язаному з майбутньою професією.

Європейський підхід і перспективи

Модель відповідає практиці низки країн ЄС, де професійна освіта інтегрована в старшу школу. В окремих країнах до половини учнів обирають такі програми.

По завершенні навчання випускники отримають атестат про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію. Далі вони зможуть продовжити навчання або розпочати роботу за обраною спеціальністю.