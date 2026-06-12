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МОН меняет правила для школ: выбор профессии начнется уже с 10 класса

20:16 12.06.2026 Пт
2 мин
На выбор есть 10 направлений в зависимости от предпочтений школьника
aimg Анастасия Никончук
МОН меняет правила для школ: выбор профессии начнется уже с 10 класса Фото: школа (GettyImages)
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В Украине утвердили типовую образовательную программу профильного среднего образования профессионального направления, которая вводит новую модель обучения в старшей школе с возможностью выбора профессионального профиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.

Новая модель старшей школы

С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между академическим и профессиональным направлением обучения.

Профессиональный трек предусматривает сочетание получения полного общего среднего образования и освоения практических навыков по выбранной сфере.

Профили обучения

Ученикам будет доступно 10 направлений:

  • аграрное;
  • строительное;
  • транспортно-логистическое;
  • инженерно-технологическое;
  • медицинское;
  • IT;
  • бизнес и администрирование;
  • образовательно-гуманитарное;
  • сфера гостеприимства;
  • услуги красоты и дизайна.

Организация учебного процесса

Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС. Программа предусматривает постепенное усиление профильной подготовки: в первый год — адаптационный этап, далее — углубленное изучение предметов и практических навыков.

Более трети программы будет посвящено профильным дисциплинам, а свыше 11% — предметам по выбору учеников.

Профили и акценты

Содержание обучения будет зависеть от выбранного направления. В IT усиливается блок математики и цифровых технологий, в медицинском профиле — биология и химия, в бизнес-направлении — математика и иностранные языки.

Общеобразовательные предметы будут изучаться в прикладном контексте, связанном с будущей профессией.

Европейский подход и перспективы

Модель соответствует практике ряда стран ЕС, где профессиональное образование интегрировано в старшую школу. В отдельных странах до половины учеников выбирают такие программы.

По завершении обучения выпускники получат аттестат о полном общем среднем образовании и смогут подтвердить профессиональную квалификацию. Далее они смогут продолжить обучение или начать работу по выбранной специальности.

Напоминаем, что в Украине продолжается реализация программы по строительству 113 подземных школ, предназначенных для обеспечения безопасного обучения детей. Значительная часть этих объектов планируется ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

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