МОН меняет правила для школ: выбор профессии начнется уже с 10 класса
В Украине утвердили типовую образовательную программу профильного среднего образования профессионального направления, которая вводит новую модель обучения в старшей школе с возможностью выбора профессионального профиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.
Новая модель старшей школы
С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между академическим и профессиональным направлением обучения.
Профессиональный трек предусматривает сочетание получения полного общего среднего образования и освоения практических навыков по выбранной сфере.
Профили обучения
Ученикам будет доступно 10 направлений:
- аграрное;
- строительное;
- транспортно-логистическое;
- инженерно-технологическое;
- медицинское;
- IT;
- бизнес и администрирование;
- образовательно-гуманитарное;
- сфера гостеприимства;
- услуги красоты и дизайна.
Организация учебного процесса
Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС. Программа предусматривает постепенное усиление профильной подготовки: в первый год — адаптационный этап, далее — углубленное изучение предметов и практических навыков.
Более трети программы будет посвящено профильным дисциплинам, а свыше 11% — предметам по выбору учеников.
Профили и акценты
Содержание обучения будет зависеть от выбранного направления. В IT усиливается блок математики и цифровых технологий, в медицинском профиле — биология и химия, в бизнес-направлении — математика и иностранные языки.
Общеобразовательные предметы будут изучаться в прикладном контексте, связанном с будущей профессией.
Европейский подход и перспективы
Модель соответствует практике ряда стран ЕС, где профессиональное образование интегрировано в старшую школу. В отдельных странах до половины учеников выбирают такие программы.
По завершении обучения выпускники получат аттестат о полном общем среднем образовании и смогут подтвердить профессиональную квалификацию. Далее они смогут продолжить обучение или начать работу по выбранной специальности.
Напоминаем, что в Украине продолжается реализация программы по строительству 113 подземных школ, предназначенных для обеспечения безопасного обучения детей. Значительная часть этих объектов планируется ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.