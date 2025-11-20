МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати

Читайте також про те, що Кабінет Міністрів відновив державні перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відтепер контроль здійснюватиметься за рішенням МВС на підставі звернень обласних військових адміністрацій.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти й науки України запустило апробацію першого національного опитування студентів і студенток - про досвід навчання та задоволеність ним.