Суспільство Освіта Гроші Зміни

МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати

МОН оприлюднило графіки ЄДКІ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти і науки оприлюднило дати проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти. Іспити проходитимуть за окремими спеціальностями протягом року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міністерства освіти й науки України.

Дати основних іспитів

Кібербезпека (бакалавр) - 16 квітня

Ветеринарна медицина (магістр) - 7 травня

Автомобільний транспорт (бакалавр) - 9 квітня

Атомна енергетика (бакалавр) - 19 березня

Залізничний транспорт (бакалавр) - 2 квітня

Авіаційний транспорт (бакалавр) - 23 квітня

Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 19 травня

Публічне управління та адміністрування (магістр) - 29 жовтня

Право. Міжнародне право (магістр) - 12 листопада

Дати перескладання

Студенти, які не змогли скласти іспит з першого разу, зможуть перескласти його у такі дні:

Кібербезпека (бакалавр) - 14 травня

Ветеринарна медицина (магістр) - 4 червня

Автомобільний транспорт (бакалавр) - 12 травня

Атомна енергетика (бакалавр) - 14 квітня

Залізничний транспорт (бакалавр) - 30 квітня

Авіаційний транспорт (бакалавр) - 28 травня

Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 16 червня

Публічне управління та адміністрування (магістр) - 26 листопада

Право. Міжнародне право (магістр) - 10 грудня

МОН наголошує, що графік допоможе студентам і закладам освіти заздалегідь планувати підготовку та складання ЄДКІ.

Читайте також про те, що Кабінет Міністрів відновив державні перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відтепер контроль здійснюватиметься за рішенням МВС на підставі звернень обласних військових адміністрацій.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти й науки України запустило апробацію першого національного опитування студентів і студенток - про досвід навчання та задоволеність ним.

