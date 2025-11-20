RU

МОН утвердило график единого государственного квалификационного экзамена на 2026 год: даты

МОН обнародовало графики ЕКГЭ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки обнародовало даты проведения единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для студентов бакалавриата, магистратуры и профессионального предвысшего образования. Экзамены будут проходить по отдельным специальностям в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.

Даты основных экзаменов

Кибербезопасность (бакалавр) - 16 апреля

Ветеринарная медицина (магистр) - 7 мая

Автомобильный транспорт (бакалавр) - 9 апреля

Атомная энергетика (бакалавр) - 19 марта

Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 2 апреля

Авиационный транспорт (бакалавр) - 23 апреля

Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 19 мая

Публичное управление и администрирование (магистр) - 29 октября

Право. Международное право (магистр) - 12 ноября

Даты пересдачи

Студенты, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, смогут пересдать его в такие дни:

Кибербезопасность (бакалавр) - 14 мая

Ветеринарная медицина (магистр) - 4 июня

Автомобильный транспорт (бакалавр) - 12 мая

Атомная энергетика (бакалавр) - 14 апреля

Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 30 апреля

Авиационный транспорт (бакалавр) - 28 мая

Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 16 июня

Публичное управление и администрирование (магистр) - 26 ноября

Право. Международное право (магистр) - 10 декабря

МОН отмечает, что график поможет студентам и учебным заведениям заранее планировать подготовку и сдачу ЕГКЭ.

Читайте также о том, что Кабинет Министров возобновил государственные проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности. Отныне контроль будет осуществляться по решению МВД на основании обращений областных военных администраций.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины запустило апробацию первого национального опроса студентов и студенток - об опыте обучения и удовлетворенности им.

