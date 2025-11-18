МОН запустило перше велике опитування студентів: хто може долучитись і чим це важливо

Міністерство освіти й науки України запустило апробацію першого національного опитування студентів і студенток - про досвід навчання та задоволеність ним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
У Міністерстві освіти й науки України поділились, що розпочали пілотне національне опитування студентів і студенток закладів вищої освіти щодо:
Зазначається, що це - перша апробація інструменту, який має стати:
"Це опитування - наша пряма розмова зі студентами й студентками. Ми свідомо будуємо канал зворотного зв'язку, де можна безпечно й чесно сказати, як насправді влаштоване навчання, що працює, а що потребує змін", - розповів заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.
Посадовець наголосив, що жоден університет відповідей студентів не бачитиме.
"На основі анонімізованих даних ми зможемо коригувати політики, підтримувати заклади, які справді змінюються, і допомагати тим, кому потрібні додаткові рішення", - додав він.
Уточнюється, що заклад вищої освіти, викладачі, деканат, адміністративні працівники, інші студенти чи будь-які треті сторони не матимуть доступу до персоналізованих відповідей.
"Під час обробки не використовуються ім'я, прізвище чи інші персональні дані. Дослідники бачать лише знеособлені коди, а результати будуть оприлюднені суто в узагальненому вигляді", - пояснили в міністерстві.
Згідно з інформацією МОН, пілотна фаза опитування триватиме до 2 грудня 2025 року.
При цьому участь в ініціативі беруть:
У міністерстві розповіли, що в цілому опитування стосується того:
"Заповнення анкети займає орієнтовно 20 хвилин", - розповіли у відомстві.
Взяти участь в опитуванні можна через особистий кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Йдеться про кабінет здобувача освіти, який потрібно спершу зареєструвати (його не варто плутати з кабінетами вступників, які вже припинили свою роботу).
Насамкінець у МОН повідомили, що всі відповіді, надані студентами, надходитимуть безпосередно до міністерства - без посередників, залучення адміністрації закладу вищої освіти, факультету чи освітньої програми.
За результатами пілоту Міносвіти планує:
"У майбутньому цільова аудиторія опитування серед студентів буде розширена до здобувачів інших років навчання", - пояснили українцям.
Зазначається, що для студентів це - можливість вплинути на зміни у вищій освіті в Україні.
"Достатньо чесно відповісти на повністю конфіденційну анкету, що надходить безпосередньо до МОН", - підсумували у відомстві.
