МОН запустило перше велике опитування студентів: хто може долучитись і чим це важливо

Кому й навіщо потрібне таке опитування

У Міністерстві освіти й науки України поділились, що розпочали пілотне національне опитування студентів і студенток закладів вищої освіти щодо:

їхнього досвіду навчання;

рівня задоволеності цим процесом.

Зазначається, що це - перша апробація інструменту, який має стати:

прямим каналом зв'язку між студентством і міністерством;

основою для подальших рішень у сфері вищої освіти.

"Це опитування - наша пряма розмова зі студентами й студентками. Ми свідомо будуємо канал зворотного зв'язку, де можна безпечно й чесно сказати, як насправді влаштоване навчання, що працює, а що потребує змін", - розповів заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.

Що відомо про анонімність опитування

Посадовець наголосив, що жоден університет відповідей студентів не бачитиме.

"На основі анонімізованих даних ми зможемо коригувати політики, підтримувати заклади, які справді змінюються, і допомагати тим, кому потрібні додаткові рішення", - додав він.

Уточнюється, що заклад вищої освіти, викладачі, деканат, адміністративні працівники, інші студенти чи будь-які треті сторони не матимуть доступу до персоналізованих відповідей.

"Під час обробки не використовуються ім'я, прізвище чи інші персональні дані. Дослідники бачать лише знеособлені коди, а результати будуть оприлюднені суто в узагальненому вигляді", - пояснили в міністерстві.

Які виші України долучились до ініціативи

Згідно з інформацією МОН, пілотна фаза опитування триватиме до 2 грудня 2025 року.

При цьому участь в ініціативі беруть:

31 заклад вищої освіти (ЗВО);

здобувачі вищої освіти (студенти), які навчаються зараз на другому курсі за програмами бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Перелік вишів, які беруть участь у пілотному опитуванні (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Як студентам взяти участь в опитуванні МОН

У міністерстві розповіли, що в цілому опитування стосується того:

як організовані пари;

як працюють викладачі;

яке навчальне навантаження студент відчуває;

наскільки комфортним є освітнє середовище;

чи достатньо підтримки студент отримує;

якими є плани студента щодо подальшого навчання та професійного розвитку.

"Заповнення анкети займає орієнтовно 20 хвилин", - розповіли у відомстві.

Взяти участь в опитуванні можна через особистий кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Йдеться про кабінет здобувача освіти, який потрібно спершу зареєструвати (його не варто плутати з кабінетами вступників, які вже припинили свою роботу).

Що буде після завершення опитування

Насамкінець у МОН повідомили, що всі відповіді, надані студентами, надходитимуть безпосередно до міністерства - без посередників, залучення адміністрації закладу вищої освіти, факультету чи освітньої програми.

За результатами пілоту Міносвіти планує:

вдосконалити інструмент опитування;

надалі використовувати його як регулярний механізм моніторингу якості організації навчання та освітнього середовища в закладах вищої освіти.

"У майбутньому цільова аудиторія опитування серед студентів буде розширена до здобувачів інших років навчання", - пояснили українцям.

Зазначається, що для студентів це - можливість вплинути на зміни у вищій освіті в Україні.

"Достатньо чесно відповісти на повністю конфіденційну анкету, що надходить безпосередньо до МОН", - підсумували у відомстві.