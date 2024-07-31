МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн": з якою метою

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів нещодавно визначився з початком та кінцем нового навчального року в загальних середніх школах.

У червні МОН рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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