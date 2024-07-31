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МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн": з якою метою

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство освіти і науки (МОН) запускає нову гарячу лінію під назвою "Школа офлайн". Її основне завдання - надати інформацію про освітню політику з метою повернення учнів до очного навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу МОН.

Гаряча лінія була створена для батьків, школярів, освітніх управлінців, вчителів представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 

На гарячій лінії можна дізнатись про: 

  • види навчання у новому навчальному році (очна, змішана та дистанційна форма);
  • особливості освіти для дітей, які були переміщені через агресію Росії;
  • організацію навчання для учнів, які знаходяться за кордоном;
  • роботу дистанційних шкіл;
  • навчання на тимчасово окупованих територіях;
  • можливості для викладачів дистанційних шкіл.

Як звернутися на гарячу лінію:

  • зателефонуйте за номером 1545 з мобільного або стаціонарного телефону;
  • виберіть у голосовому меню кнопку 5;
  • підключіться до оператора та озвучте своє питання

Графік роботи:

  • понеділок - четвер: з 9:00 до 17:00;
  • п’ятниця: з 9:00 до 16:00.

"Запуск гарячої лінії "Школа офлайн" є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання", - пише МОН. 

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів нещодавно визначився з початком та кінцем нового навчального року в загальних середніх школах.

У червні МОН рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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