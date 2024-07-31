МОН запустило горячую линию "Школа офлайн": с какой целью

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что Кабинет Министров недавно определился с началом и концом нового учебного года в общих средних школах.

В июне МОН рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

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