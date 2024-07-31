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МОН запустило горячую линию "Школа офлайн": с какой целью

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство образования и науки (МОН) запускает новую горячую линию под названием "Школа офлайн". Ее основная задача - предоставить информацию об образовательной политике с целью возвращения учеников к очному обучению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Горячая линия была создана для родителей, школьников, образовательных управленцев, учителей представители органов местного самоуправления и общественных организаций. 

На горячей линии можно узнать о: 

  • видах обучения в новом учебном году (очная, смешанная и дистанционная форма);
  • особенностях образования для детей, которые были перемещены из-за агрессии России;
  • организации обучения для учеников, которые находятся за рубежом;
  • работу дистанционных школ;
  • обучение на временно оккупированных территориях;
  • возможности для преподавателей дистанционных школ.

Как обратиться на горячую линию:

  • позвоните по номеру 1545 с мобильного или стационарного телефона;
  • выберите в голосовом меню кнопку 5;
  • подключитесь к оператору и озвучьте свой вопрос

График работы:

  • понедельник - четверг: с 9:00 до 17:00;
  • пятница: с 9:00 до 16:00.

"Запуск горячей линии "Школа офлайн" является важным шагом в обеспечении прозрачности образовательной политики и поддержки всех участников образовательного процесса в период перехода к очному обучению", - пишет МОН. 

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что Кабинет Министров недавно определился с началом и концом нового учебного года в общих средних школах.

В июне МОН рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

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