МОН запускає велике оновлення ліцеїв: хто отримає нові лабораторії

Міністерство освіти і науки України визначило першу хвилю профільних ліцеїв, які отримають фінансування на створення сучасного освітнього простору у 2026 році.
Згідно з наказом МОН №818 від 21 травня 2026 року, на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів спрямують 459,3 млн гривень.
Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів.
"Головна мета - забезпечити школи обладнанням, що дасть змогу учням не просто здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці через дослідження та експерименти", - зазначили у відомстві.
Школи відбирали за рейтинговою системою. Під час оцінювання враховували кількість учнів, безпекові умови, кадрове забезпечення, досвід профільного навчання, співпрацю з університетами та роботодавцями, а також рівень співфінансування з місцевих бюджетів.
Окрему увагу приділяли можливості організувати підвезення учнів і педагогів або забезпечити проживання школярів у пансіонах.
У МОН нагадали, що у 2026 році держава робить ставку на комплексне оновлення освітніх просторів. Йдеться не лише про закупівлю обладнання, а й про модернізацію меблів та приміщень.
Загалом у держбюджеті на 2026 рік передбачено 3,2 млрд гривень на модернізацію шкіл.
Із цієї суми:
1,2 млрд грн спрямують на пілотні ліцеї профільної старшої школи;
1,3 млрд грн - на оновлення освітніх просторів у гімназіях;
700 млн грн - на сучасні освітні простори у майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року увійдуть до мережі профільної старшої школи.
В уряді пояснили, що реформа має підготувати учнів до навчання за профільними напрямами - зокрема у сфері ІТ, інженерії, технологій і природничих наук. Окреме фінансування також передбачили для дистанційних ліцеїв та оновлення просторів для предмета "Захист України".