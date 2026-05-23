МОН запускає велике оновлення ліцеїв: хто отримає нові лабораторії

Згідно з наказом МОН №818 від 21 травня 2026 року, на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів спрямують 459,3 млн гривень.

Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів.

"Головна мета - забезпечити школи обладнанням, що дасть змогу учням не просто здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці через дослідження та експерименти", - зазначили у відомстві.

Школи відбирали за рейтинговою системою. Під час оцінювання враховували кількість учнів, безпекові умови, кадрове забезпечення, досвід профільного навчання, співпрацю з університетами та роботодавцями, а також рівень співфінансування з місцевих бюджетів.

Окрему увагу приділяли можливості організувати підвезення учнів і педагогів або забезпечити проживання школярів у пансіонах.

У МОН нагадали, що у 2026 році держава робить ставку на комплексне оновлення освітніх просторів. Йдеться не лише про закупівлю обладнання, а й про модернізацію меблів та приміщень.

Загалом у держбюджеті на 2026 рік передбачено 3,2 млрд гривень на модернізацію шкіл.

Із цієї суми:

1,2 млрд грн спрямують на пілотні ліцеї профільної старшої школи;

1,3 млрд грн - на оновлення освітніх просторів у гімназіях;

700 млн грн - на сучасні освітні простори у майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року увійдуть до мережі профільної старшої школи.

Перелік ліцеїв, які отримають фінансування у першій хвилі, можна переглянути за посиланням.