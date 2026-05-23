МОН запускает большое обновление лицеев: кто получит новые лаборатории

Согласно приказу МОН №818 от 21 мая 2026 года, на обустройство современных лабораторий и STEM-пространств направят 459,3 млн гривен.

Речь идет прежде всего об обновлении кабинетов физики, химии, биологии и интегрированных естественных курсов.

"Главная цель - обеспечить школы оборудованием, которое позволит ученикам не просто получать теоретические знания, но и применять их на практике через исследования и эксперименты", - отметили в ведомстве.

Школы отбирали по рейтинговой системе. При оценке учитывали количество учеников, условия безопасности, кадровое обеспечение, опыт профильного обучения, сотрудничество с университетами и работодателями, а также уровень софинансирования из местных бюджетов.

Отдельное внимание уделяли возможности организовать подвоз учеников и педагогов или обеспечить проживание школьников в пансионах.

В МОН напомнили, что в 2026 году государство делает ставку на комплексное обновление образовательных пространств. Речь идет не только о закупке оборудования, но и о модернизации мебели и помещений.

Всего в госбюджете на 2026 год предусмотрено 3,2 млрд гривен на модернизацию школ.

Из этой суммы:

1,2 млрд грн направят на пилотные лицеи профильной старшей школы;

1,3 млрд грн - на обновление образовательных пространств в гимназиях;

700 млн грн - на современные образовательные пространства в будущих академических лицеях, которые с 2027 года войдут в сеть профильной старшей школы.

Перечень лицеев, которые получат финансирование в первой волне, можно посмотреть по ссылке.