Главная » Жизнь » Образование

МОН запускает большое обновление лицеев: кто получит новые лаборатории

13:15 23.05.2026 Сб
2 мин
Профильные лицеи получат современные кабинеты химии и физики
aimg Мария Науменко
МОН запускает большое обновление лицеев: кто получит новые лаборатории Фото: ученики работают в STEM-лаборатории во время практического занятия (Getty Images)
Министерство образования и науки Украины определило первую волну профильных лицеев, которые получат финансирование на создание современного образовательного пространства в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Согласно приказу МОН №818 от 21 мая 2026 года, на обустройство современных лабораторий и STEM-пространств направят 459,3 млн гривен.

Речь идет прежде всего об обновлении кабинетов физики, химии, биологии и интегрированных естественных курсов.

"Главная цель - обеспечить школы оборудованием, которое позволит ученикам не просто получать теоретические знания, но и применять их на практике через исследования и эксперименты", - отметили в ведомстве.

Школы отбирали по рейтинговой системе. При оценке учитывали количество учеников, условия безопасности, кадровое обеспечение, опыт профильного обучения, сотрудничество с университетами и работодателями, а также уровень софинансирования из местных бюджетов.

Отдельное внимание уделяли возможности организовать подвоз учеников и педагогов или обеспечить проживание школьников в пансионах.

В МОН напомнили, что в 2026 году государство делает ставку на комплексное обновление образовательных пространств. Речь идет не только о закупке оборудования, но и о модернизации мебели и помещений.

Всего в госбюджете на 2026 год предусмотрено 3,2 млрд гривен на модернизацию школ.

Из этой суммы:

  • 1,2 млрд грн направят на пилотные лицеи профильной старшей школы;

  • 1,3 млрд грн - на обновление образовательных пространств в гимназиях;

  • 700 млн грн - на современные образовательные пространства в будущих академических лицеях, которые с 2027 года войдут в сеть профильной старшей школы.

Перечень лицеев, которые получат финансирование в первой волне, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Кабмин выделил 1,2 млрд гривен на модернизацию лицеев, которые первыми внедряют реформу профильной старшей школы.

В правительстве объяснили, что реформа должна подготовить учеников к обучению по профильным направлениям - в частности в сфере ІТ, инженерии, технологий и естественных наук. Отдельное финансирование также предусмотрели для дистанционных лицеев и обновления пространств для предмета "Защита Украины".

ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
