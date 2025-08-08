МОН заборонило вишам забирати оригінали документів від вступників

За даними відомства, 103 653 вступники, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, вже підтвердили свій вибір закладу вищої освіти. Загалом рекомендації у своїх електронних кабінетах отримали 176 376 абітурієнтів.

Щоб вступити на запропоноване місце, необхідно підтвердити вибір закладу та укласти договір до 18:00 9 серпня.

Важливо для вступників:

якщо ви відмовляєтесь від місця на бюджет у першій хвилі, повторно отримати грант у другій хвилі вже не зможете;

якщо ж відмовитися від рекомендації на контракт зараз, право на грант зберігається (за умови зарахування на контракт під час другого етапу).

У МОН підкреслюють, що абітурієнти повинні зберігати свої оригінали документів, а заклади освіти не мають права їх вилучати.