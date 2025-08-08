МОН заборонило вишам забирати оригінали документів від вступників

В Україні триває вступна кампанія, і Міністерство освіти і науки нагадало вишам, що збір оригіналів документів від абітурієнтів під час підтвердження місця зарахування заборонений.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОН.
За даними відомства, 103 653 вступники, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, вже підтвердили свій вибір закладу вищої освіти. Загалом рекомендації у своїх електронних кабінетах отримали 176 376 абітурієнтів.
Щоб вступити на запропоноване місце, необхідно підтвердити вибір закладу та укласти договір до 18:00 9 серпня.
Важливо для вступників:
У МОН підкреслюють, що абітурієнти повинні зберігати свої оригінали документів, а заклади освіти не мають права їх вилучати.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні завершився перший етап вступної кампанії-2025, який вперше відбувся за єдиним алгоритмом адресного розміщення для бюджетних і контрактних місць. Рекомендації до зарахування отримали 176 376 абітурієнтів, більшість - за своїм першим пріоритетом.
Ті, хто не отримав статусу "Рекомендовано", зможуть претендувати на контрактні місця під час другої хвилі після 11 серпня. МОН наголошує, що підтверджувати місце потрібно вчасно, адже алгоритм працює лише один раз і повторно заяви не переглядає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.