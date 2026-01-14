МОН визначило графік НМТ-2026: які предмети та коли складатимуть абітурієнти

Коли проходитиме НМТ у 2026 році

Основна сесія національного мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти відбудеться з 20 травня до 25 червня 2026 року.

Додаткову сесію НМТ заплановано на період з 17 до 24 липня.

Які предмети складатимуть вступники

Під час тестування учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів. Три з них є обов’язковими для всіх вступників:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет учасник обирає самостійно з такого переліку:

українська література;

географія;

біологія;

хімія;

фізика;

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська).

Формат тестування

Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Спочатку протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви тестування продовжиться ще 120 хвилин - з історії України та предмета за вибором.