У МОН відповіли, чи скасують математику та історію як обов’язкові предмети на НМТ

Міністерство освіти і науки не підтримує скасування математики та історії України серед обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті (НМТ). Вважають, що вступ до університету має передбачати перевірку базових знань абітурієнтів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Оксена Лісового для "Інтерфакс-Україна".
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За словами Лісового, НМТ залишається тимчасовим форматом вступних випробувань на період війни. У перспективі Україна планує повернутися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Водночас міністр наголосив, що незалежно від формату вступного тестування абітурієнти повинні демонструвати базові навички читання, письма та рахунку.
"Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором", - заявив Лісовий.
Очільник МОН також виступив проти виключення історії України з переліку обов'язкових предметів НМТ.
За його словами, цей предмет так само має залишатися частиною тестування для вступників.
Коментуючи дискусії щодо складності НМТ, Лісовий зазначив, що послаблення або ускладнення тесту не змінить принципу конкуренції під час вступної кампанії.
Він пояснив, що будь-які зміни рівня складності вплинуть на середні бали всіх учасників, однак конкурсний відбір до закладів вищої освіти збережеться.
Міністр також звернув увагу, що частка учасників, які не долають мінімальний поріг НМТ, залишається відносно невисокою і становить близько 20%.
"Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, і вступ в університет має поріг базових знань, і цей поріг не є занадто високим", – наголосив він.
Нагадаємо, навколо формату НМТ-2027 триває дискусія. Раніше група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, який передбачає скорочення кількості обов'язкових предметів та переведення математики до переліку дисциплін на вибір.
У МОН не підтримують таку ініціативу. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий неодноразово наголошував, що математика повинна залишатися обов'язковою для вступників, адже належить до базових компетенцій. Також уряд уже вніс до Верховної Ради альтернативний законопроєкт, який передбачає збереження нинішньої моделі національного мультипредметного тесту.