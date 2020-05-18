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Температурный скрининг и в масках: в Минздраве предложили условия для проведения ВНО

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 18:25
Температурный скрининг и в масках: в Минздраве предложили условия для проведения ВНО
Фото:приглашение на ВНО (УНИАН)

Проведение ВНО запланировано с 25 июня по 17 июля

Министерство здравоохранения Украины предлагает определить маршруты участников Внешнего независимого оценивания (ВНО), чтобы обеспечить наименьший контакт. Так, планируется допускать участников ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Главного санитарного врача на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, при организации тестирования необходимо:

  • проинформировать участников о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к проведению тестирования, и о возможности участия в дополнительном тестировании для лиц, которые не будут допущены к тестированию по состоянию здоровья;
  • определить маршруты участников, чтобы обеспечить минимальный контакт между группами участников;
  • определить места рассадки участников, с соблюдением их дистанцирования не менее 1,5 метра друг от друга и предусмотреть рассадку таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты другими участниками;
  • обеспечить в санитарных комнатах постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
  • провести проверку с дезинфекцией поверхностей и мест для сидения в аудиториях за час до начала и после тестирования;
  • проветривать аудиторию не менее 30 минут аудитории, где проводится тестирование, входные двери должны быть открытыми на весь период тестирования
  • обеспечить дежурство медицинских работников учебных заведений или учреждений здравоохранения в местах проведения тестирования;
  • разместить два контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими обозначениями: "Использованные маски" и "Использованные перчатки" на выходе из заведения;
  • составить график, по которому происходит допуск участников в здание, где будет проводиться тестирование.

При этом отмечается, что график допуска должен учитывать время, необходимое для проведения термометрии, и предотвращать образование скопления участников.

Кроме того, лица, которые привлечены к проведению тестирования, перед началом работы должны проходить термометрию, а тех, у кого будет обнаружена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, будут не допущены к исполнению служебных обязанностей.

Также отмечается, что допуск участников в здание, где организовано тестирование, осуществляется после проведения термометрии, опроса о состоянии здоровья при условии надевания маски так, чтобы были покрыты нос и рот.

Кроме того, запрещается допуск в здание, где организовано тестирование, сопровождающих лиц, кроме лиц, которые сопровождают участников с инвалидностью.

На входе в здание, где организовано тестирование, и на входе в классы/аудитории организуются места для обработки спиртосодержащими антисептиками.

Напомним, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.

Ранее в Минобразовании заявили, что ВНО состоится с 25 июня по 17 июля.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВНО
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