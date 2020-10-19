В МОН рассказали, как планируют повышать зарплаты учителям в 2021

Зарплаты учителей в Украине в 2021 году будут повышаться в два этапа - в январе и июле. Предусматривается повышение должностного оклада до 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, в государственный бюджет МОН закладывает, что с июля 2021 года должностной оклад учителей (из расчета 18 часов в неделю) будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 496 грн, в сентябре 2020 года - 4 050 грн. Согласно проекту госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 859 грн, с июля 2021 года - до 5 265 грн.

Должностной оклад учителя первой категории в январе 2019 года составил 4 361 грн, в сентябре 2020 года - 5 051 грн. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 6 061 грн, с июля 2021 года - до 6 567 грн.

У учителя высшей категории в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 385 грн. С января 2021 года он должен составить 6 461 грн, с июля 2021 года - 7 001 грн.

Напомним, ранее МОН обновило правила дистанционного обучения. С 16 октября новые условия дистанционного обучения в школах вступили в силу.

Отметим, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил постановление, по которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября.