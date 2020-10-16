МОН обновило правила дистанционного обучения: что изменилось

Министерство образования и науки Украины обновило правила дистанционного обучения. С сегодняшнего дня новые условия дистанционного обучения в школах вступили в силу.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Отмечается, что дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме или переводе школьника от родителей.
"Теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.
Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).
При дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учащихся:
При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей.
Напомним, во вторник Кабинет министров утвердил постановление, по которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября.
При этом по стране местные власти, преимущественно, не приняли рекомендацию правительства. Каникулы не смещают, либо начинают на несколько дней позже указанной даты.