У МОН розповіли, як планують підвищувати зарплати вчителям у 2021

Зарплати вчителів в Україні у 2021 році будуть підвищуватися у два етапи - у січні та липні. Передбачається підвищення посадового окладу до 30%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Так, до державного бюджету МОН закладає, що з липня 2021 року посадовий оклад вчителів (з розрахунку 18 годин на тиждень) буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи у січні 2019 року склав 3 496 грн, у вересні 2020 року - 4 050 грн. Згідно з проектом держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 859 грн, з липня 2021 року - до 5 265 грн.

Посадовий оклад вчителя першої категорії у січні 2019 року склав 4 361 грн, у вересні 2020 року - 5 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 061 грн, з липня 2021 року - до 6 567 грн.

У вчителя вищої категорії у січні 2019 року посадовий оклад становив 4 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 385 грн. З січня 2021 року він повинен скласти 6 461 грн, з липня 2021 року - 7 001 грн.

Нагадаємо, раніше МОН оновило правила дистанційного навчання. З 16 жовтня нові умови дистанційного навчання у школах вступили в силу.

Відзначимо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив постанову, за яким карантин в Україні продовжений до кінця 2020 року, а школам рекомендували піти на канікули з 15 жовтня.