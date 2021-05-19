В МОН рассказали, кто отвечает за уровень охраны учебных заведений

В Миноборазования отметили, что ответственность за безопасность в учебных заведениях лежит на их руководителях и на местных органах власти.

Ключевым фактором является не допуск в школу посторонних лиц. В МОН подчеркивают, что оплата услуг охраны, установка видеокамер и пропускных систем переданы на уровень местной власти и "органов родительского самоуправления".

"В течение последних лет по инициативе руководителей школ и с согласия родительской общественности такие системы установлены во многих городских учебных заведениях", - сообщили в министерстве.

При этом в полиции отметили, что в приоритетном порядке реагируют на вызовы "тревожных кнопок" из школ, а также отправляют на профилактические уроки ювенальных полицейских. Однако правоохранители отмечают, что в некоторых случаях частная охрана и администрация школ отказываются пускать "ювеналов" на уроки, мотивируя это тем, что такие занятия они могут "и сами провести".

Также в Национальной полиции не под запись говорят, что не могут обеспечить охрану всех школ, посадив в каждое учебное заведение хотя бы по одному полицейскому.

В свою очередь, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что этот вопрос уже решается и есть положительные сдвиги.

"За каждой школой закреплен полицейский, мы подписали соответствующий меморандум с ювенальной полицией", - сказал он, отметив, что речь идет не об "полицейском надзоре", а скорее о профилактике нарушений среди учащихся.