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Законно ли собирать деньги с родителей на охрану школы: ответ омбудсмена

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Киев, Среда 19 мая 2021 09:34
Законно ли собирать деньги с родителей на охрану школы: ответ омбудсмена Фото: вопрос охраны учебных заведений урегулирован слабо (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

На уровне закона вопрос охраны учебных заведений вообще урегулирован слабо. Из-за скудных финансов местных бюджетов некоторые образовательные учреждения начали активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но это зачастую незаконно.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, говорится в материале "Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине".

Он отметил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ. Но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют, добавил Горбачев.

По его словам, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован. Школьный дежурный может надеяться только на сознательность и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.

"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - заявил омбудсмен.

Напомним, в РФ произошел теракт в школе. В результате теракта в Казани погибли 7 детей и два учителя. Также есть десятки пострадавших.

Как сообщалось, в Крыму ужесточили пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.

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