Законно ли собирать деньги с родителей на охрану школы: ответ омбудсмена

На уровне закона вопрос охраны учебных заведений вообще урегулирован слабо. Из-за скудных финансов местных бюджетов некоторые образовательные учреждения начали активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но это зачастую незаконно.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, говорится в материале "Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине" .

Он отметил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ. Но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют, добавил Горбачев.

По его словам, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован. Школьный дежурный может надеяться только на сознательность и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.

"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - заявил омбудсмен.