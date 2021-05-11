Возросло число жертв стрельбы в школе в Казани

Число жертв стрельбы в школе в Казани (Россия) выросло до девяти. Еще одной погибшей оказалась сотрудница образовательного учреждения.

По словам главы региона, погибли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также жертвой стрелявшего стала одна учительница. “И мы потеряли еще одну женщину работника (школы - ред.)", - уточнил он.

Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. Также есть десятки пострадавших. Произошедшее правоохранители расценили как теракт.