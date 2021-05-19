У МОН розповіли, хто відповідає за рівень охорони навчальних закладів

В Україні за кожною школою закріплений поліцейський. При цьому правоохоронці здійснюють не нагляд, а скоріше профілактику порушень серед учнів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні".
У Міносвіти зазначили, що відповідальність за безпеку в навчальних закладах лежить на їх керівниках і на місцевих органах влади.
Ключовим фактором є не допуск до школи сторонніх осіб. у МОН підкреслюють, що оплата послуг охорони, встановлення відеокамер та пропускних систем передані на рівень місцевої влади та "органів батьківського самоврядування".
"Протягом останніх років з ініціативи керівників шкіл та за згодою батьківської громадськості такі системи встановлені в багатьох міських навчальних закладах", - повідомили в Міністерстві.
При цьому в поліції зазначили, що в пріоритетному порядку реагують на виклики "тривожних кнопок" зі шкіл, а також відправляють на профілактичні уроки ювенальних поліцейських. Однак правоохоронці зазначають, що в деяких випадках приватна охорона і адміністрація шкіл відмовляються пускати "ювеналів" на уроки, мотивуючи це тим, що такі заняття вони можуть "і самі провести".
Також у Національній поліції не під запис кажуть, що не можуть забезпечити охорону всіх шкіл, посадивши в кожен навчальний заклад хоча б по одному поліцейському.
Своєю чергою, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що це питання вже вирішується і є позитивні зрушення.
"За кожною школою закріплений поліцейський, ми підписали відповідний меморандум з ювенальною поліцією", - сказав він, зазначивши, що мова йде не про "поліцейський нагляд", а скоріше про профілактику порушень серед учнів.
Раніше РБК-Україна писало, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи.
Нагадаємо, 11 травня в російській Казані колишній учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, але пізніше влада уточнила число жертв - загинули семеро дітей і дві вчительки. Крім того, більше двох десятків людей отримали поранення.