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МОН и Рада начали подготовку нового закона о профобразовании: что он предлагает

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 18:01
МОН и Рада начали подготовку нового закона о профобразовании: что он предлагает Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство образования и науки совместно с Верховной радой начало нарабатывать новый закон о профессиональном образовании. Проект нарабатывают на базе двух существующих документов.

Об этом заявил глава МОН Сергей Шкарлет, передает правительственный портал.

Сейчас в ВР зарегистрированы два законопроекта о профобразовании, но они не учитывают всех потребностей современной системы профессионального образования.

"Поэтому МОН совместно с народными депутатами-членами комитета по вопросам образования, науки и инноваций начало работу над подготовкой нового законопроекта о профессиональном образовании. Он учтет положения, заложенные в предыдущих двух законопроектах, и дополнит их", - рассказал Шкарлет.

Глава МОН отметил, что для создания эффективной системы учреждений профессионального образования предложена новая модель управления и финансирования с регионального уровня.

"Необходимо также предусмотреть обновление учебной и социальной инфраструктуры учреждений профессионального образования с привлечением инвестиций", - указано в сообщении.

Шкарлет также обратил внимание на то, что система профессионально-технического образования требует кардинального совершенствования, ведь Украине не хватает квалифицированных рабочих кадров.

Напомним, президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства анонсировал, что в Украине появится стратегия развития высшего образования, которая будет рассчитана на 10 лет. Документ готовит Кабинет министров.

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