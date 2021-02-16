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МОН та Рада почали підготовку нового закону про профосвіту: що він пропонує

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 18:01
МОН та Рада почали підготовку нового закону про профосвіту: що він пропонує Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти та науки спільно з Верховною радою почало напрацьовувати новий закон про професійну освіту. Проект напрацьовують на базі двох існуючих документів.

Про це заявив глава МОН Сергій Шкарлет, передає урядовий портал.

Зараз у ВР зареєстровано два законопроекти про профосвіту, але вони не враховують усіх потреб сучасної системи професійної освіти.

"Тому МОН спільно з народними депутатами-членами комітету з питань освіти, науки та інновацій розпочало роботу над підготовкою нового законопроекту про професійну освіту. Він врахує положення, закладені в попередніх двох законопроектах, та доповнить їх", - розповів Шкарлет.

Глава МОН відзначив, що для створення ефективної системи закладів професійної освіти буде запропонована нова модель управління та фінансування з регіонального рівня.

"Необхідно також передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій", - вказано у повідомленні.

Шкарлет також звернув увагу на те, що система професійно-технічної освіти потребує кардинального вдосконалення, адже Україні бракує кваліфікованих робочих кадрів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави анонсував, що в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

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