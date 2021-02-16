МОН та Рада почали підготовку нового закону про профосвіту: що він пропонує

Міністерство освіти та науки спільно з Верховною радою почало напрацьовувати новий закон про професійну освіту. Проект напрацьовують на базі двох існуючих документів.

Зараз у ВР зареєстровано два законопроекти про профосвіту, але вони не враховують усіх потреб сучасної системи професійної освіти.

"Тому МОН спільно з народними депутатами-членами комітету з питань освіти, науки та інновацій розпочало роботу над підготовкою нового законопроекту про професійну освіту. Він врахує положення, закладені в попередніх двох законопроектах, та доповнить їх", - розповів Шкарлет.

Глава МОН відзначив, що для створення ефективної системи закладів професійної освіти буде запропонована нова модель управління та фінансування з регіонального рівня.

"Необхідно також передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій", - вказано у повідомленні.

Шкарлет також звернув увагу на те, що система професійно-технічної освіти потребує кардинального вдосконалення, адже Україні бракує кваліфікованих робочих кадрів.