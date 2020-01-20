МОН признал провал эксперимента с электронными учебниками

Министробразования и науки Анна Новосад заявила, что внедрение электронных учебников в школах было неуспешным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников.

"Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители, - это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники - это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за общественные средства и попадало в школы", - сказала Новосад.

Министр отметила, что с учебниками, которые предложили производители, качество образования не изменится.

"Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, в которых где-то пристроили звук, где-то фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен. С этого не будет никакого толку, с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится”, - добавила Новосад.

МОН будет делать вторую попытку внедрения электронных учебников в образовательный процесс: будут новые требования к экспертизе электронных учебников, новые нормативные документы по внедрению инициативы.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что в Украине насчитывалось около 700 школ без интернета по состоянию на 1 января 2019 года.

Также Новосад сообщала, что в украинских школах детей будут обучать медиаграмотности.