МОН визнав провал експеримента з електронними підручниками

Міністр освіти та науки Ганна Новосад заявила, що впровадження електронних підручників в школах було неуспішним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників.

"Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники, - це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники - це жах, який треба сховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, аби таке закуповувалося за громадські кошти і потрапляло в школи", - сказала Новосад.

Міністр наголосила, що з підручниками, які запропонували виробники, якість освіти не зміниться.

"Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки, до яких десь прилаштували звук, десь фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень. З цього не буде ніякого толку, з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться”, - додала Новосад.

МОН буде робити другу спробу впровадження електронних підручників в освітній процес: будуть нові вимоги до експертизи електронних підручників, нові нормативні документи щодо впровадження ініціативи.

Раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що в Україні налічувалось близько 700 шкіл без інтернету станом на 1 січня 2019 року.

Також Новосад повідомляла, що в українських школах дітей будуть навчати медіаграмотності.