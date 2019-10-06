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Министр образования назвала количество школ без интернета

Новости » Общество    06.10.2019 - 02:01
Министр образования назвала количество школ без интернета
Фото: Анна Новосад (facebook.com kmbs.ua)

В Украине около 700 школ вообще не подключены к интернету

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что в Украине насчитывалось около 700 школ без интернета по состоянию на 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

Кроме того, около 9 тысяч школ в целом по Украине имели доступ к интернету меньше 30 мегабит.

По ее словам, на 2019 год выделены средства через субвенцию на повышение качества образования в размере 700 млн гривен на интернетизацию.

"К сожалению, мы должны констатировать, что из 700 миллионов гривен на всю страну, которые пошли, по состоянию на 1 сентября было использовано 14! Средства государство выделило, но на местах есть определенная неспособность или невозможность эти средства использовать", - сказала министр.

Она добавила, что теперь не Минобразования, а Министерство диджитализации будет заниматься комплексным подходом к внедрению интернета, в том числе в школах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать программу подключения школ к интернету.

РБК-Украина писало, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

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