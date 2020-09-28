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МОН планирует реформировать систему дошкольного образования

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство образования и науки планирует реформировать систему дошкольного образования. Ведомство хочет привести ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

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Об этом заявляет и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

По его данным, в Украине действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования.

"Концепция Новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерством определены амбициозную цель - реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики", - отметил он.

Напомним, во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.

Кроме того, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации.

Отметим, Шкарлет рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

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