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МОН планує реформувати систему дошкільної освіти

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство освіти і науки планує реформувати систему дошкільної освіти. Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки.

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Про це заявляє в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає прес-служба МОН.

За його даними, в Україні діють майже 15 000 закладів дошкільної освіти.

"Концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерством визначено амбітну мету - реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку з загальноєвропейськими з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки", - зазначив він.

Нагадаємо, під час дистанційного навчання школи можуть відмовитися від 12-бальної шкали оцінювання.

Крім того, раніше МОН рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, Шкарлет розповів, що в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

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