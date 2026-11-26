За словами міністра, відомство підготувало кілька алгоритмів проведення тестування, але остаточно визначитися з форматом можна буде після ухвалення парламентом базового закону про вступну кампанію 2027 року.

"Напрацювали 4 моделі НМТ, які можуть бути, але НМТ у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення наших народних депутатів", - сказав Бутенко.

Що пропонують для НМТ-2027

28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440. Він передбачає збереження моделі НМТ із чотирма предметами, як і під час попередньої вступної кампанії.

Водночас альтернативний законопроєкт №15440-1 відправили на доопрацювання. Його автори пропонують скоротити кількість предметів тесту до трьох, а математику зробити вибірковою замість обов'язкової.

У 2025 та 2026 роках вступники складали НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Серед варіантів були іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література.

Які ще зміни обговорюють

РБК-Україна раніше писало, що Бутенко заявляв про необхідність оптимізувати НМТ з урахуванням воєнних реалій. Зокрема, він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком можливість проведення двох окремих сесій тестування та запровадження зимової сесії.