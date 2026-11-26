По словам министра, ведомство подготовило несколько алгоритмов проведения тестирования, но окончательно определиться с форматом можно будет при принятии парламентом базового закона о вступительной кампании 2027 года.

"Наработали 4 модели НМТ, которые могут быть, но НМТ у нас в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения наших народных депутатов", - сказал Бутенко.

Что предлагают для НМТ-2027

28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15440. Он предполагает сохранение модели НМТ с четырьмя предметами, как и во время предыдущей вступительной кампании.

В то же время, альтернативный законопроект №15440-1 отправили на доработку. Его авторы предлагают сократить количество предметов теста до трех, а математику сделать выборочной вместо обязательной.

В 2025 и 2026 годах поступающие сдавали НМТ по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. Среди вариантов были иностранный язык, биология, география, физика, химия и литература.

Какие еще изменения обсуждают

РБК-Украина ранее писало, что Бутенко заявлял о необходимости оптимизировать НМТ с учетом военных реалий. В частности, он обсуждал с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком возможность проведения двух отдельных сессий тестирования и зимней сессии.