МОН опубликовало топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом

На первом месте оказалась специальность "Стоматология" со средним проходным баллом 188,5

Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

Как отмечают в МОН, речь идет о вступлении с широким конкурсом на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

Так, в ТОП-специальности с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".

Кроме того, в список вошел ряд специализаций "Филологии": китайской, шведской, японской и другие языки.

"На указанные специальности нужно было набрать более 185 баллов", - говорится в сообщении.

Ранее МОН обнародовало ТОП-5 самых популярных специальностей.

Так, среди самых популярных специальностей оказались право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

"Среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина", - отметили в министерстве.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины 1 августа, опубликовало список абитуриентов, которые получили рекомендации на бюджетные места в высших учебных заведениях. Уведомление о зачислении на бюджет размещено в электронных кабинетах абитуриентов.