МОН опублікувало топ-10 спеціальностей із найбільшим прохідним балом

На першому місці опинилася спеціальність "Стоматологія" з середнім прохідним балом 188,5

Міністерство освіти і науки України (МОН) опублікувало список прохідних балів на спеціальності 2018 року. Відповідний список опубліковано на офіційному сайті відомства.

Як зазначають в МОН, йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).

Так, у ТОП-спеціальності з найбільшим прохідним балом потрапили "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Історія та археологія".

Окрім того, до списку увійшла низка спеціалізацій "Філології": китайська, шведська, японська та інші мови.

"На зазначені спеціальності потрібно було набрати понад 185 балів", - йдеться у повідомленні.

Раніше МОН оприлюднило ТОП-5 найпопулярніших спеціальностей.

Так, серед найпопулярніших спеціальностей опинились право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина.

"Серед університетів найпопулярнішими у вступників зараз є КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка, КПІ ім. Сікорського, Львівська політехніка та ХНУ ім. Каразіна", - зазначили в міністерстві.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України 1 серпня, опублікувало список вступників, які отримали рекомендацію на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Повідомлення про зарахування на бюджет розміщено в електронних кабінетах абітурієнтів.