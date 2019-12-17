МОН опубликовал новые правила поступления в вузы в 2020

В Украине поднялся порог поступления на бюджет, а абитуриенты могут подать до 5 заявлений на любые специальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства образования и науки.

Порог для бюджета повышен до 125 баллов

В 2020 году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

В следующем году впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года).

Электронная подача документов

Регистрация электронных кабинетов и загрузки документов начнется 1 июля, а прием заявлений и документов - 13 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля - для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Подача электронных заявлений будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих на магистратуру. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у льготников.

Пороговые баллы на некоторые специальности

Для поступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в прошлом году 150 баллов ВНО по второму и третьему предмету нужно иметь для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

Повышен конкурсный балл на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения". С 130 баллов он вырос до 140.

Творческий конкурс перед подачей документов

В 2020 году продолжится практика творческих зачетов и конкурсов перед подачей документов в вузы. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для некоторых категорий поступающих (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО т.п.) до начала подачи заявлений.

Обязательные сертификаты

Поступающим на бакалаврат обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе.

Для обучения по специальности "Экономика" и специальностям отраслей знаний "Управление и администрирование" и "Публичное управление и администрирование" дополнительно нужно подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для поступления на контракт).

Список специальностей с ЕВЭ на магистратуру будет расширен

В 2020 году планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку в виде ВНО на магистратуру. В 2020 году такой экзамен предусмотрен для более 80 специальностей.

На специальности "Право" и "Международное право" кроме этого поступающие будут сдавать единое вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетенциям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сделают обязательным вступительный экзамен по иностранному языку.