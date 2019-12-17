МОН опублікував нові правила вступу до вишів у 2020

В Україні піднявся поріг вступу на бюджет, а абітурієнти можуть подати до 5 заяв на будь-які спеціальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Поріг для бюджету підвищено до 125 балів

В 2020 році поріг для вступу на бюджет складе не менше 125 балів, одночасно вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності.

В наступному році вперше будуть приймати сертифікати ЗНО 4-х років: 2017 (крім іноземних мов), 2018, 2019 і 2020 по всім предметам. Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018 і 2019, або ж всі одного року).

Електронна подача документів

Реєстрація електронних кабінетів і завантаження документів розпочнеться 1 липня, а прийом заяв і документів - 13 липня. Закінчується подача заяв о 18:00 22 липня - для вступників тільки за сертифікатами ЗНО, і о 18:00 16 липня - для вступників на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

Подання електронних заяв буде доступне не тільки для вступників на базі 11-ти класів, але і для вступників до магістратури. Крім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у пільговиків.

Порогові бали на деякі спеціальності

Для вступу на ряд спеціальностей встановлено порогові бали. Як і в минулому році 150 балів ЗНО з другого і третього предмету потрібно мати для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".

Підвищено конкурсний бал на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини". З 130 балів він виріс до 140.

Творчий конкурс перед подачею документів

В 2020 році продовжиться практика творчих заліків та конкурсів перед подачею документів до вишів. Разом з тим, будуть перенесені і вступні іспити для деяких категорій вступників (учасники АТО, вступники із захворюваннями, які є перешкодою для проходження ЗНО тощо) до початку подачі заяв.

Обов'язкові сертифікати

Вступникам на бакалаврат обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Для навчання за спеціальністю "Економіка" і спеціальностями галузей знань "Управління і адміністрування" та "Публічне управління та адміністрування" додатково потрібно подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

Список спеціальностей з ЄВІ на магістратуру буде розширено

В 2020 році планується розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде здавати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у вигляді ЗНО на магістратуру. У 2020 році такий іспит передбачений для більш 80 спеціальностей.

На спеціальності "Право" і "Міжнародне право" крім цього вступники складатимуть єдине вступне випробування з права та загальних навчальних юридичних компетенцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зроблять обов'язковим вступний іспит з іноземної мови.