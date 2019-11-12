В Украине сделают обязательным вступительный экзамен по иностранному языку

Иллюстративное фото (РБК-Украина).

Абитуриентов также обяжут подавать мотивационные письма

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет всех абитуриентов сдавать экзамен по иностранному языку для поступления в вуз. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы поддержали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты для усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования. Документ направлен на расширение доступа к образованию для жителей оккупированной территории, введение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличения удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, а также для установления обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку.

Кроме того, предусмотрено применение ВНО в отношении выпускников школ, а также техникумов с дипломами младшего специалиста, а также на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста) при поступлении их в вузы.

Также предлагается проводить Единый государственный квалификационный экзамен для получателей степеней на бакалаврских и магистерских уровнях высшего образования.

Напомним, ранее были опубликованы правила и требования ВНО-2020. Отметим, в тесте по украинскому языку и литературе будет в общей сложности 58 задач различной формы, на выполнение которых будет отведено 180 минут.