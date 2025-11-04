МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників: про що йдеться

Міністерство освіти й науки України оновило вимоги до створення інтерактивних електронних додатків до підручників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Українцям розповіли, що МОН внесло зміни до "Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника". Уточнюється, що оновлення було сформовано:
При цьому поняття "е-додаток" (згідно з чинними Вимогами) визначається як електронна складова підручника, яка розширює його функціональні й змістові можливості, містить мультимедійний контент різних типів та інтерактивний навчальний вміст.
Серед ключових нововведень:
Так, наприклад, е-додаток повинен забезпечувати:
Крім того, було уточнено правила:
"Окремий розділ оновлених вимог присвячено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами", - повідомили в МОН.
Зазначається, що такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками. Вони мають:
"Оновлені вимоги спрямовано на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів", - зауважили в МОН і висловили подяку "учасникам робочої групи та експертам, що долучилися до формулювання оновлених вимог".
