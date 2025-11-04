МОН обновило требования для интерактивных приложений к учебникам: о чем речь

Министерство образования и науки Украины обновило требования к созданию интерактивных электронных приложений к учебникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Украинцам рассказали, что МОН внесло изменения в "Требования к интерактивному электронному приложению к учебнику". Уточняется, что обновление было сформировано:
При этом понятие "е-приложение" (согласно действующим Требованиям) определяется как электронная составляющая учебника, которая расширяет его функциональные и содержательные возможности, содержит мультимедийный контент различных типов и интерактивное учебное содержание.
Среди ключевых нововведений:
Так, например, е-приложение должно обеспечивать:
Кроме того, были уточнены правила:
"Отдельный раздел обновленных требований посвящен электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями", - сообщили в МОН.
Отмечается, что такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками. Они должны:
"Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников", - отметили в МОН и выразили благодарность "участникам рабочей группы и экспертам, которые присоединились к формулировке обновленных требований".
