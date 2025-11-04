RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

МОН обновило требования для интерактивных приложений к учебникам: о чем речь

МОН обновило требования к созданию е-приложений к учебникам (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины обновило требования к созданию интерактивных электронных приложений к учебникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Е-приложения к учебникам: что и зачем обновило МОН

Украинцам рассказали, что МОН внесло изменения в "Требования к интерактивному электронному приложению к учебнику". Уточняется, что обновление было сформировано:

  • на основе практического опыта издательств и специалистов Украинского института развития образования;
  • во время разработки и экспертизы е-приложений.

При этом понятие "е-приложение" (согласно действующим Требованиям) определяется как электронная составляющая учебника, которая расширяет его функциональные и содержательные возможности, содержит мультимедийный контент различных типов и интерактивное учебное содержание.

Среди ключевых нововведений:

  • уточнение технических параметров мультимедийных элементов;
  • требования к интерактивности, адаптивности контента;
  • требования к возможности офлайн-доступа.

Так, например, е-приложение должно обеспечивать:

  • доступность контента онлайн с возможностью полной или частичной (только мультимедийные файлы и текстовые документы) загрузки на устройство пользователя - для работы офлайн без дальнейшего доступа к сети Интернет (за исключением контента, содержащегося на внешних ресурсах по соответствующим ссылкам);
  • возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов - без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений);
  • возможность доступа к контенту на устройствах (персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах или смартфонах), работающих под управлением всех распространенных операционных систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.д.) - с помощью браузера или другого бесплатного клиента;
  • доступность содержимого и интерактивных функций через веб-доступ в бесплатном браузере;
  • адаптацию содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства;
  • доступ пользователей к мультимедийному контенту без обязательной регистрации;
  • возможность регистрации его пользователей по разным ролям - для поддержки образовательного процесса, мониторинга прогресса учащихся и т.д., разграничения доступа соискателей образования и учителей к предназначенной только для них информации.

Кроме того, были уточнены правила:

  • размещения навигационных элементов;
  • использования звукового сопровождения и видео;
  • обеспечения удобства пользования для различных устройств.

"Отдельный раздел обновленных требований посвящен электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями", - сообщили в МОН.

Отмечается, что такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками. Они должны:

  • соответствовать требованиям стандарта ДСТУ "Требования по доступности продуктов и услуг ИКТ";
  • учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.

"Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников", - отметили в МОН и выразили благодарность "участникам рабочей группы и экспертам, которые присоединились к формулировке обновленных требований".

Напомним, ранее в МОН рассказали, что оштрафуют издательства за срыв поставок учебников в школы.

Кроме того, МОН объяснило, кто и как именно начал учить школьников в Украине энергоэффективности.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНШколаДокументыПриложениеУченикиОбразование в Украине