МОН обновило требования для интерактивных приложений к учебникам: о чем речь

Е-приложения к учебникам: что и зачем обновило МОН

Украинцам рассказали, что МОН внесло изменения в "Требования к интерактивному электронному приложению к учебнику". Уточняется, что обновление было сформировано:

на основе практического опыта издательств и специалистов Украинского института развития образования;

во время разработки и экспертизы е-приложений.

При этом понятие "е-приложение" (согласно действующим Требованиям) определяется как электронная составляющая учебника, которая расширяет его функциональные и содержательные возможности, содержит мультимедийный контент различных типов и интерактивное учебное содержание.

Среди ключевых нововведений:

уточнение технических параметров мультимедийных элементов;

требования к интерактивности, адаптивности контента;

требования к возможности офлайн-доступа.

Так, например, е-приложение должно обеспечивать:

доступность контента онлайн с возможностью полной или частичной (только мультимедийные файлы и текстовые документы) загрузки на устройство пользователя - для работы офлайн без дальнейшего доступа к сети Интернет (за исключением контента, содержащегося на внешних ресурсах по соответствующим ссылкам);

возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов - без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений);

возможность доступа к контенту на устройствах (персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах или смартфонах), работающих под управлением всех распространенных операционных систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.д.) - с помощью браузера или другого бесплатного клиента;

доступность содержимого и интерактивных функций через веб-доступ в бесплатном браузере;

адаптацию содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства;

доступ пользователей к мультимедийному контенту без обязательной регистрации;

возможность регистрации его пользователей по разным ролям - для поддержки образовательного процесса, мониторинга прогресса учащихся и т.д., разграничения доступа соискателей образования и учителей к предназначенной только для них информации.

Кроме того, были уточнены правила:

размещения навигационных элементов;

использования звукового сопровождения и видео;

обеспечения удобства пользования для различных устройств.

"Отдельный раздел обновленных требований посвящен электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями", - сообщили в МОН.

Отмечается, что такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками. Они должны:

соответствовать требованиям стандарта ДСТУ "Требования по доступности продуктов и услуг ИКТ";

учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.

"Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников", - отметили в МОН и выразили благодарность "участникам рабочей группы и экспертам, которые присоединились к формулировке обновленных требований".