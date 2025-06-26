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МОН оновило шкалу переведення оцінок учнів для 26 країн: кому це потрібно

МОН оновило шкалу перезарахування оцінок учнів із закордонних шкіл (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України затвердило розширену шкалу перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Таблиці відповідності навчальних досягнень, отриманих за програмами середньої освіти, складено для 26 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Про яку шкалу перезарахування оцінок йдеться

Згідно з інформацією міністерства, шкалу співвіднесення іноземних систем оцінювання з українською 12-бальною шкалою було:

  • оновлено;
  • розширено.

Уточнюється, що МОН зробило це спільно з ДП "Інформаційно-іміджевий центр".

"Це рішення спрощує процес перезарахування результатів навчання для учнів, які здобували освіту за кордоном", - наголосили у відомстві.

Українцям пояснили, що освітні заклади отримали при цьому чіткі орієнтири для переведення оцінок з іноземних документів, що дає змогу:

  • уникнути плутанини;
  • забезпечити об'єктивність;
  • зменшити потребу в додатковому оцінюванні.

Зазначається, що ці шкали можна використовувати:

  • як під час зарахування до українських шкіл після повернення з-за кордону;
  • так і в межах скороченої освітньої програми "Українознавчий компонент" - для визначення результатів навчання з предметів, які продубльовано в обох освітніх системах.

Таблиці відповідності навчальних досягнень, отриманих за програмами середньої освіти, було складено для 26 країн світу: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

 

Варто зазначити, що інформація, опублікована у вищенаведених таблицях, має рекомендаційний характер та може застосовуватися до більшості результатів навчання, отриманих в іноземних закладах середньої освіти.

"Проте в окремих випадках може вимагатися індивідуальний підхід - з урахуванням специфіки оцінювання у закордонних школах", - зауважується в документі.

Повідомляється також, що у випадку виникнення нестандартних або спірних ситуацій, перерахунок оцінок може здійснити Національний інформаційний центр академічної мобільності.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, чи вистачає у школах місць для дітей з-за кордону.

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