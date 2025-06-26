МОН оновило шкалу переведення оцінок учнів для 26 країн: кому це потрібно

Міністерство освіти й науки України затвердило розширену шкалу перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Таблиці відповідності навчальних досягнень, отриманих за програмами середньої освіти, складено для 26 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Згідно з інформацією міністерства, шкалу співвіднесення іноземних систем оцінювання з українською 12-бальною шкалою було:
Уточнюється, що МОН зробило це спільно з ДП "Інформаційно-іміджевий центр".
"Це рішення спрощує процес перезарахування результатів навчання для учнів, які здобували освіту за кордоном", - наголосили у відомстві.
Українцям пояснили, що освітні заклади отримали при цьому чіткі орієнтири для переведення оцінок з іноземних документів, що дає змогу:
Зазначається, що ці шкали можна використовувати:
Таблиці відповідності навчальних досягнень, отриманих за програмами середньої освіти, було складено для 26 країн світу: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.
Варто зазначити, що інформація, опублікована у вищенаведених таблицях, має рекомендаційний характер та може застосовуватися до більшості результатів навчання, отриманих в іноземних закладах середньої освіти.
"Проте в окремих випадках може вимагатися індивідуальний підхід - з урахуванням специфіки оцінювання у закордонних школах", - зауважується в документі.
Повідомляється також, що у випадку виникнення нестандартних або спірних ситуацій, перерахунок оцінок може здійснити Національний інформаційний центр академічної мобільності.
Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, чи вистачає у школах місць для дітей з-за кордону.
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