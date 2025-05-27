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Лісовий зробив заяву про виїзд старшокласників за кордон

Вівторок 27 травня 2025 15:10
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Лісовий зробив заяву про виїзд старшокласників за кордон Фото: Міністр освіти і науки Оксен Лісовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Тенденція виїзду українських випускників після 11 класу за кордон дійсно існує, однак масового характеру вона поки не набула.

РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами у Києві

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - зазначив Лісовий.

За його словами, основна причина такої міграції - питання безпеки.

Водночас міністр погодився із заявою віцепрем’єра Олексія Чернишова про те, що всі українські діти, які повертаються з-за кордону, мають право на місце в українській школі, незалежно від рівня знань.

"Більше того, місця для дітей є. Ми маємо багато недоукомплектованих шкіл, і вони з радістю приймають учнів. Тут узагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав очільник МОН.

Після двох років повномасштабної війни питання повернення дітей та їхнього доступу до освіти в Україні залишається ключовим для демографічної стабільності й майбутнього країни.

Раніше РБК-Україна писало, що після початку повномасштабної війни дедалі більше українських абітурієнтів обирають навчання за кордоном. Найпопулярніші напрями - Австрія, США, Британія, Німеччина та Польща. У різних країнах умови відрізняються за вартістю, мовою викладання та вимогами до абітурієнтів. Найдоступніша освіта - в Австрії, Німеччині та Франції, найпрестижніша, але дорога - у США й Британії. Також зростає інтерес до Скандинавії та Канади.

Також ми розповідали про п’ять найперспективніших країн для українських студентів у 2025 році.

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