Лісовий зробив заяву про виїзд старшокласників за кордон

Тенденція виїзду українських випускників після 11 класу за кордон дійсно існує, однак масового характеру вона поки не набула.

РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами у Києві

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - зазначив Лісовий.

За його словами, основна причина такої міграції - питання безпеки.

Водночас міністр погодився із заявою віцепрем’єра Олексія Чернишова про те, що всі українські діти, які повертаються з-за кордону, мають право на місце в українській школі, незалежно від рівня знань.

"Більше того, місця для дітей є. Ми маємо багато недоукомплектованих шкіл, і вони з радістю приймають учнів. Тут узагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав очільник МОН.

Після двох років повномасштабної війни питання повернення дітей та їхнього доступу до освіти в Україні залишається ключовим для демографічної стабільності й майбутнього країни.