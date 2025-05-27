Лісовий зробив заяву про виїзд старшокласників за кордон
Тенденція виїзду українських випускників після 11 класу за кордон дійсно існує, однак масового характеру вона поки не набула.
РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами у Києві
"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - зазначив Лісовий.
За його словами, основна причина такої міграції - питання безпеки.
Водночас міністр погодився із заявою віцепрем’єра Олексія Чернишова про те, що всі українські діти, які повертаються з-за кордону, мають право на місце в українській школі, незалежно від рівня знань.
"Більше того, місця для дітей є. Ми маємо багато недоукомплектованих шкіл, і вони з радістю приймають учнів. Тут узагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав очільник МОН.
Після двох років повномасштабної війни питання повернення дітей та їхнього доступу до освіти в Україні залишається ключовим для демографічної стабільності й майбутнього країни.
Раніше РБК-Україна писало, що після початку повномасштабної війни дедалі більше українських абітурієнтів обирають навчання за кордоном. Найпопулярніші напрями - Австрія, США, Британія, Німеччина та Польща. У різних країнах умови відрізняються за вартістю, мовою викладання та вимогами до абітурієнтів. Найдоступніша освіта - в Австрії, Німеччині та Франції, найпрестижніша, але дорога - у США й Британії. Також зростає інтерес до Скандинавії та Канади.
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