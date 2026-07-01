МОН оновило правила вступу: 6 головних змін, про які мають знати абітурієнти-2026

Міністерство освіти і науки оновило правила вступу на бакалаврат у 2026-му, суттєво оптимізувавши процедуру подання документів та розширивши можливості для абітурієнтів.
У бліц-інтрев'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів про головні зміни.
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Загальну кількість заяв на вступ скорочено до 10, з яких лише 5 можуть бути на бюджет.
"Таке рішення ухвалили на основі статистики минулих років, коли була можливість подавати 15 заяв: 86% вступників зараховані за одним із трьох перших пріоритетів, а кількість всіх заяв від 11-го до 15-го пріоритету мали менше половини відсотка", -- пояснив Трофименко.
Цей інструмент більше не є обов'язковим складником вступної заяви. За словами Трофименка, "це знімає зайву формальність, яка часто не давала реального впливу на якість відбору".
Зросла вага творчого конкурсу у загальному балі. Відповідно, вплив оцінки з математики зменшено до 0,075 (менше 10%).
Фото: головні дати вступної кампанії (інфографіка РБК-Україна)
Вступники можуть використовувати результати тестування за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки. При цьому комбінувати предмети з різних років не дозволяється.
"Для розрахунку конкурсного бала береться повний комплект результатів одного року", - наголошує Трофименко.
Випускники шкіл у країнах Європи відтепер можуть використовувати результати національних випускних іспитів замість НМТ. Також розширено доступ до вступу через освітні центри для абітурієнтів із територій активних бойових дій та ТОТ.
Читайте також про те, що нещодавно спілка ректорів закладів вищої освіти України звернулася до міністра освіти Оксена Лісового, щоб знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів.
Згодом Міністерство освіти і науки України заявило, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей.