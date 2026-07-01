МОН обновило правила поступления: 6 главных изменений, о которых должны знать абитуриенты-2026

Министерство образования и науки обновило правила поступления на бакалавриат в 2026-м, существенно оптимизировав процедуру подачи документов и расширив возможности для абитуриентов.
В блиц-интервью РБК-Украина замминистр образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал о главных изменениях.
Главное:
Общее количество заявлений на поступление сокращено до 10, из которых только 5 могут быть на бюджет.
"Такое решение приняли на основе статистики прошлых лет, когда была возможность подавать 15 заявлений: 86% поступающих зачислены по одному из трех первых приоритетов, а количество всех заявлений от 11-го до 15-го приоритета имели менее половины процента", - пояснил Трофименко.
Этот инструмент больше не является обязательной составляющей вступительного заявления. По словам Трофименко, "это снимает излишнюю формальность, которая часто не оказывала реального влияния на качество отбора".
Вырос вес творческого конкурса в общем балле. Соответственно влияние оценки по математике уменьшено до 0,075 (менее 10%).
Фото: главные даты вступительной кампании (инфографика РБК-Украина)
Поступающие могут использовать результаты тестирования за 2023, 2024, 2025 или 2026 год. При этом комбинировать предметы с разных лет нельзя:
"Для расчета конкурсного балла берется полный комплект результатов одного года", - говорит Трофименко.
Выпускники школ в странах Европы теперь могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ. Также расширен доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с территорий активных боевых действий и ВОТ.
Читайте также о том, что недавно союз ректоров заведений высшего образования Украины обратился к министру образования Оксену Лесному, чтобы снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов.
В ответ на это Министерство образования и науки Украины заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл для отдельных специальностей.