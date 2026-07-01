МОН обновило правила поступления: 6 главных изменений, о которых должны знать абитуриенты-2026

Главное: Лимит заявлений: общее количество сокращено до 10, из них только 5 - на бюджет.

общее количество сокращено до 10, из них только 5 - на бюджет. Мотивационные письма: отменены как обязательная составляющая вступительного заявления.

отменены как обязательная составляющая вступительного заявления. Творческие конкурсы: увеличен их вес, при этом влияние оценки математики уменьшено до 0,075.

увеличен их вес, при этом влияние оценки математики уменьшено до 0,075. Результаты тестов: можно использовать результаты НМТ за 2023-2026 годы (без комбинирования).

можно использовать результаты НМТ за 2023-2026 годы (без комбинирования). Украинцы за границей: разрешено использовать результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы вместо НМТ.

Лимит на заявления

Общее количество заявлений на поступление сокращено до 10, из которых только 5 могут быть на бюджет.

"Такое решение приняли на основе статистики прошлых лет, когда была возможность подавать 15 заявлений: 86% поступающих зачислены по одному из трех первых приоритетов, а количество всех заявлений от 11-го до 15-го приоритета имели менее половины процента", - пояснил Трофименко.

Отмена мотивационных писем

Этот инструмент больше не является обязательной составляющей вступительного заявления. По словам Трофименко, "это снимает излишнюю формальность, которая часто не оказывала реального влияния на качество отбора".

Творческие специальности

Вырос вес творческого конкурса в общем балле. Соответственно влияние оценки по математике уменьшено до 0,075 (менее 10%).

Фото: главные даты вступительной кампании (инфографика РБК-Украина)

Результаты НМТ

Поступающие могут использовать результаты тестирования за 2023, 2024, 2025 или 2026 год. При этом комбинировать предметы с разных лет нельзя:

"Для расчета конкурсного балла берется полный комплект результатов одного года", - говорит Трофименко.

Украинцы за границей и жители ТОТ

Выпускники школ в странах Европы теперь могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ. Также расширен доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с территорий активных боевых действий и ВОТ.