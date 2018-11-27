МОН объявило дату начала приема документов абитуриентов в профтеучилища

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Минобразования утвердило Условия приема на младшего специалиста

Прием документов на получение образовательного уровня младшего специалиста начнется 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Отмечается, что поступающие на базе 11 классов должны будут подавать заявления в электронной форме, а на базе 9 классов - в бумажной. Эти правила утверждены в Условиях приема на обучение для получения уровня младшего специалиста. Нововведение официально вступили в силу сегодня, 27 ноября 2018 года.

Сроки приема документов

"На дневную форму обучения на основе 9 классов прием заявлений и документов будет длиться с 1 по 13 июля. После этого - с 14 до 21 июля - будут проводиться вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования", - отметили в МОН.

Также отмечается, что в 2019 году для указанной категории абитуриентов впервые творческие конкурсы могут проводиться в два тура, каждый из которых может оцениваться отдельно.

"Список абитуриентов, которые получат рекомендации к зачислению обнародуют до 12:00 23 июля, а само зачисление будет проходить до 29 июля - по государственным или региональным заказом, до 1 августа - за средства физических или юридических лиц. На контракт также возможно будет дополнительное зачисление до 30 августа", - добавили в МОН.

Поступающие на базе 11 классов с 1 июля смогут зарегистрировать свой электронный кабинет и підвантажити у него необходимые документы. 10 июля будет открыта возможность подачи электронных заявлений. Их прием продлится до 22 июля - для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, а к 29 июля - для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО.

"С 23 по 28 июля будут проходить вступительные экзамены, а 23-25 июля - собеседования", - сообщили в министерстве.

Нововведения

Одна из новаций - для поступающих на бюджетные места творческие конкурсы будут проводить до начала приема заявлений - с 1 до 10 июля.

"Чтобы дать конкурсов не совпадали в разных учебных заведениях, они должны будут заранее утверждать график и согласовывать его с МОН. С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт", - сказали в МОН.

После экзаменов списки рекомендованных к зачислению будут обнародовать до 12:00 1 августа. Зачисление продлится до 6 августа - на бюджет, до 16 августа - на контракт. Дополнительное зачисление продлится до 30 сентября.

Абитуриенты, которые будут поступать в профтехучилища после 11 классов, могут подавать документы в бумажной форме только в исключительных случаях:

для поступления по собеседованию, вступительными экзаменами, квотами, в том числе для иностранцев;

для повторного обучения за средства бюджета;

для реализации права на первоочередное зачисление;

при наличии расхождений в данных абитуриента в электронную базу, аттестате, сертификате ВНО;

в случае предоставления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о полном общем среднем образовании старого образца;

в случае подачи заявления после завершения регистрации электронных кабинетов;

для начисления дополнительных баллов;

в случае невозможности зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии

Также поступающие после 11 классов также в 2019 могут подавать сертификаты ЗНО 2017, 2018 и 2019 годов по всем предметам, кроме английского, французского, немецкого и испанского языков. Из иностранных языков можно подавать сертификаты лишь 2018, 2019 лет.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины напомнили школьникам о необходимости своевременно оформить ID-карты для регистрации на Внешнее независимое оценивание и для вступления.