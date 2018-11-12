У МОН закликають школярів своєчасно оформити ID-картки для реєстрації на ЗНО

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Копія ID-картки є одним з необхідних документів при реєстрації на ЗНО

У Міністерстві освіти та науки України закликають школярів своєчасно оформити ID-картки для реєстрації на Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та вступу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Як зазначається, школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно оформити ID-картки, які необхідні для реєстрації на ЗНО, а також для вступу на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу. Наразі МОН та Державна міграційна служба розіслали в регіональні департаменти освіти доручення щодо сприяння школярам в оформленні документів.

Повідомляється, що для школярів оформлення ID-картки є безкоштовним, її необхідно отримати не пізніше, ніж через місяць після досягнення 14 років. У вказаний період школяр має звернутися до територіального підрозділу ДМС або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Копія ID-картки є одним з необхідних документів при реєстрації на ЗНО, а оригінал необхідно пред’явити для допуску до пункту тестування. Крім того, ID-картка є необхідним документом при вступі на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу.

"Майбутнім вступникам варто заздалегідь потурбуватися про оформлення паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті учні, яким 14 років виповниться після 1 травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.

Відзначимо, в Україні в 2019 році ЗНО пройде з 20 травня по 12 липня.