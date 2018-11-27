МОН оголосило дату початку прийому документів абітурієнтів до профтеучилищ

Ілюстративне фото (ptu-38.at.ua)

Міносвіти затвердило Умови прийому на молодшого спеціаліста

Прийом документів на здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста почнеться 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Зазначається, що вступники на базі 11 класів повинні будуть подавати заяви в електронній формі, а на базі 9 класів - у паперовій. Ці правила затверджені в Умовах прийому на навчання для здобуття рівня молодшого спеціаліста. Нововведення офіційно набули чинності сьогодні, 27 листопада 2018 року.

Терміни прийому документів

"На денну форму навчання на основі 9 класів прийом заяв та документів триватиме з 1 до 13 липня. Після цього - з 14 до 21 липня - проводитимуться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди" - зазначили в МОН.

Також відзначається, що у 2019 році для зазначеної категорії вступників вперше творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо.

"Список вступників, що отримають рекомендації до зарахування, оприлюднять до 12:00 23 липня, а саме зарахування відбуватиметься до 29 липня - за державним чи регіональним замовленням, до 1 серпня - за кошти фізичних або юридичних осіб. На контракт також можливе буде додаткове зарахування до 30 серпня", - додали в МОН.

Вступники на базі 11 класів з 1 липня зможуть зареєструвати свій електронний кабінет та підвантажити в нього необхідні документи. 10 липня буде відкрита можливість подання електронних заяв. Їх прийом триватиме до 22 липня - для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, а до 29 липня - для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО.

"Із 23 до 28 липня проходитимуть вступні іспити, а 23-25 липня - співбесіди", - повідомили в міністерстві.

Новації

Одна із новацій - для вступників на бюджетні місця творчі конкурси проводитимуть до початку прийняття заяв - з 1 до 10 липня.

"Щоб дати конкурсів не співпадали в різних закладах освіти, вони повинні будуть заздалегідь затверджувати графік та погоджувати його з МОН. З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт", - сказали в МОН.

Після іспитів списки рекомендованих до зарахування оприлюднюватимуть до 12:00 1 серпня. Зарахування триватиме до 6 серпня - на бюджет, до 16 серпня - на контракт. Додаткове зарахування триватиме до 30 вересня.

Абітурієнти, які вступатимуть до профтехучилищ після 11 класів, можуть подавати документи в паперовій формі лише у виключних випадках:

для вступу за співбесідою, вступними іспитами, квотами, зокрема для іноземців;

для повторного навчання за кошти бюджету;

для реалізації права на першочергове зарахування;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО, атестаті, сертифікаті ЗНО;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту старого зразка;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів;

для нарахування додаткових балів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії.

Також вступники після 11 класів також у 2019 можуть подавати сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років з усіх предметів, крім англійської, французької, німецької та іспанської мов. З іноземних мов можна подавати сертифікати лише 2018, 2019 років.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України нагадали школярам про потребу своєчасно оформити ID-картки для реєстрації на Зовнішнє незалежне оцінювання та для вступу.